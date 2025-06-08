Сегодня – праздник святой Троицы

Православные верующие в воскресенье отмечают один из 12 главных церковных праздников – день Святой Троицы, также называемый Пятидесятницей, поскольку этот праздник всегда приходится на 50-й день после Пасхи.

На Руси праздник Троицы начали широко отмечать в XIV веке именно при основателе Свято-Троицкого монастыря (впоследствии лавры) преподобном Сергии Радонежском.

В церковном календаре Святая Троица завершает 50-дневный пасхальный период. Суббота накануне праздника носит название Вселенской, Троицкой или родительской (день поминовения всех усопших), понедельник после Пятидесятницы – День Святого Духа (в народной традиции – Духов день).

В православных храмах на Троицу проходит одна из наиболее торжественных и красивых служб в году. Церкви украшают зелеными ветками, цветами и травой как символами обновления. Зеленый цвет используют также в одеждах церковно- и священнослужителей. После литургии проходит вечерня, во время которой читают три молитвы, обращенные к триединому Богу. С этого дня, впервые после Пасхи, и служители церкви, и прихожане вновь совершают коленопреклонение во время службы.

Екатеринбург, Елена Васильева

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