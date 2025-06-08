Мотоциклист погиб в аварии вблизи Среднеуральска

На трассе «Среднеуральск- Исеть-Верхняя Пышма» погиб 36-летний мотоциклист. Он столкнулся с автомобилем «Хендай Солярис». Авария произошла 7 июня около 21:15 на участке вблизи Среднеуральска.

По данным Госавтоинспекции, машиной управляла 61-летняя женщина. Она получила травмы различной степени тяжести, ее доставили в больницу Верхней Пышмы. Мужчина на мотоцикле Kawasaki получил смертельные повреждения и скончался до приезда скорой помощи. Автоинспекторы установили, что все участники ДТП являются местными жителями. По факту аварии проводится расследование.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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