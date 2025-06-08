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Воскресенье, 8 июня 2025, 12:38 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбурге иномарка насмерть сбила пенсионерку

фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга

В Екатеринбурга машина сбила 78-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. ДТП случилось возле дома №1 на улице Титова.

По данным Госавтоинспекции, за рулем автомобиля «Рено Сандеро» находился 45-летний мужчина. После наезда пенсионерка получила тяжелые травмы и скончалась до приезда скорой помощи.

«На месте происшествия работают сотрудники полиции, проводят необходимые процессуальные действия, устанавливают обстоятельства инцидента. По данному факту органами внутренних дел назначено проведение расследования», – сообщили в ведомстве.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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