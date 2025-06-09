За неделю на Урале родилось 712 детей

В Свердловской области на прошлой неделе родилось 712 детей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона. По данным врачей, из новорожденных 375 – мальчики, 337 – девочки, в том числе них 4 пары близнецов.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, 498 женщин родили до 35 лет, еще 210 родили после 35 лет. Для трех рожениц это были восьмые по счету роды, 124 новорожденных стали в семьях третьими детьми.

Екатеринбург, Елена Васильева

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