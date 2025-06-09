Сотрудница Wildberries добилась отпуска через суд

Сотрудница маркетплейса, не трудоустроенная официально, доказала в суде, что действительно работала и имеет право на отпуск.

Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, Алиса из Верхней Салды устроилась менеджером по работе с клиентами в Wildberries, но трудовые отношения с ней не оформили, трудовой договор не выдали. В итоге у нее возникли проблемы. Когда Алиса собралась в отпуск, работодатель ей отказал, не получила женщина и денежную компенсацию за неиспользованный отпуск.

Алиса обратилась с иском к ООО «РВБ» (ранее – ООО «Wildberries») в Верхнесалдинский районный суд. В исковом заявлении она просила установить факт трудовых отношений и взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей.

В доказательство Алиса представила суду переписку с работодателем в мессенджере WhatsApp и привела свидетелей, подтвердивших факт ее работы у ответчика.

Суд исковые требования удовлетворил, установил факт работы истца в ООО «РВБ» со дня приема на работу по настоящее время и обязал ООО «РВБ» заключить с ней трудовой договор, внести в трудовую книжку запись о приеме на работу. Также решением суда с компании взыскано 10 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Верхняя Салда, Елена Владимирова

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