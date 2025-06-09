Пьяный водитель перевернулся под Берёзовским. Пострадала девочка-пассажир (ФОТО)

51-летний житель Берёзовского сел за руль пьяным и чуть не погубил себя, свою подругу и ее дочь.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, ДТП случилось вчера днем на 2 км автодороги Березовский – Старопышминск. Водитель «Фольксваген Поло» не справился с управлением, машина врезалась в дерево и перевернулась. Мужчина и 9-летняя дочь его подруги попали в больницы с травмами разной степени тяжести.

Полицейские установили, что автомобилист имеет 11-летний стаж вождения, к административной ответственности за нарушения ПДД привлекался 2 раза. Мужчина был лишен права управления транспортом за управление в состоянии опьянения, срок лишения истек, но право управления транспортом он не восстановил.

Результат алкотестера показал наличие 0,893 мг/л паров алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Кроме того, водитель был не пристегнут, а ребенка перевозили без детского автокресла, что способствовало получению тяжких травм.

На водителя полицейские составили 6 административных материалов: по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения, по ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ за управление без документов на право управления, по ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ за отсутствие полиса ОСАГО, по ч.12.6 за непристегнутый ремень безопасности, по ч.3 ст. 12.23 за нарушение правил перевозки ребенка и по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ за нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего.

Автомобиль помещен на специализированную стоянку.

Мать пострадавшей девочки состоит на учете в ПДН за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Берёзовский, Елена Владимирова

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