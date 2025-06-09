В Екатеринбурге начался сезон тополиного пуха

Екатеринбург накрыл тополиный пух – пушинки с семенами уже летают по всему городу. Особенно тяжело приходится аллергикам: в Свердловской области сейчас цветут подорожник и злаки, тополиный пух сам по себе аллергию вызывать не должен, но он переносит пыльцу растений-аллергенов.

Восприимчивым людям советуют реже бывать на свежем воздухе, особенно – в парках и лесах. После возвращения домой нужно сразу принять душ и отправить одежду в стирку – это касается не только аллергиков, но и всех членов семьи. В квартире желательно установить увлажнитель и фильтр для воздуха. Также врачи советуют исключить из рациона продукты, способные вызывать перекрестную аллергию. В особо тяжелых случаях специалисты рекомендуют поллинозникам на время сезона цветения уехать из региона.

Стоит отметить, что тополиный пух опасен не только для аллергиков: нередко он становится причиной пожаров. Так, несколько лет назад в Екатеринбурге только за одни выходные произошло порядка 580 пожаров из-за пуха. Тогда губернатор области Евгений Куйвашев заявил, что будет бороться с тополями – их постепенно заменят на другие деревья. «Уверен, что за 10-15 лет можно успешно заменить все тополя в парках и на улицах на другие деревья. Я поручил мэру Алексею Орлову изучить опыт других городов. И начать», – пообещал Куйвашев.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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