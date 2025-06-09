В Екатеринбург опять пришла 30-градусная жара

На этой неделе в Свердловской области снова будет жарко.

Как сообщили в Уральском гидрометцентре, значительную часть Южного Урала и юга Западной Сибири занял антициклон. По его западный периферии на территорию Свердловской области с южными ветрами продолжает поступать теплый воздух. 10-11 июня ожидается 30-градусая жара, затем наступление фронтального раздела с европейской части России вызовет кратковременные дожди и незначительное понижение температуры. В целом умеренно теплая погода сохранится до конца недели.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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