Пожар на полигоне в Новоуральске не могут потушить с прошлой недели

В Новоуральске с прошлой пятницы полыхает пожар на полигоне мусора. Площадь горения в выходные дошла до 3,5 тысячи квадратных метров, а тления – до 28 тысяч. Об этом сообщил мэр Новоуральска Вячеслав Тюменцев в своем телеграме.

По последним данным, площадь и горения, и тления сократилась, однако полигон все еще закрыт для приема отходов. Мусоровозы на него не запускают. При этом, как уточнили в «Спецавтобазе», мусор вывозится по расписанию, однако схема транспортировки временно изменилась.

Ликвидация пожара продолжается.

Екатеринбург, Елена Сычева

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