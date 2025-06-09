В Екатеринбурге напали на журналистку «Рен-ТВ»

В воскресенье, 8 июня, в Верх-Исетском районе Екатеринбурга сотрудники кафе напали на сотрудницу «Рен-ТВ», которая пыталась снять про них сюжет.

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, журналистка готовила материал про работу кафе, на которое неоднократно жаловались местные жители. Сотрудники кафе помешали ей снимать и набросились на нее с кулаками.

На место происшествия прибыли сотрудники патрульно-постовой службы полиции. В отношении подозреваемых составлены административные материалы, владелец точки общепита помещен под стражу. Судебно-медицинская экспертиза установит, насколько тяжелые травмы причинили девушке напавшие. Решение о возбуждении уголовного дела будет принято только после проверки и анализа результатов экспертизы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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