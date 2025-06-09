Браконьеры вывозят ямальских кречетов на Ближний Восток

В Арктике сократилась популяция кречетов. Отчасти в этом виноваты браконьеры.

Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции замдиректора по научной работе Института экологии растений и животных УрО РАН Василий Соколов. Ученый пояснил, что кречетов используют в соколиной охоте, поэтому браконьеры отлавливают птиц на Ямале и продают богатым людям, в основном, в страны Ближнего Востока.

Этим летом уральские ученые вместе с китайскими коллегами собираются в экспедицию, в ходе которой будут изучать механизмы, с помощью которых кречеты адаптируются к жизни на Крайнем Севере. Интересно, что ямальские кречеты любят гнездиться на железнодорожных мостах.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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