Браконьеры вывозят ямальских кречетов на Ближний Восток

В Арктике сократилась популяция кречетов. Отчасти в этом виноваты браконьеры.
Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции замдиректора по научной работе Института экологии растений и животных УрО РАН Василий Соколов. Ученый пояснил, что кречетов используют в соколиной охоте, поэтому браконьеры отлавливают птиц на Ямале и продают богатым людям, в основном, в страны Ближнего Востока.
Этим летом уральские ученые вместе с китайскими коллегами собираются в экспедицию, в ходе которой будут изучать механизмы, с помощью которых кречеты адаптируются к жизни на Крайнем Севере. Интересно, что ямальские кречеты любят гнездиться на железнодорожных мостах.
Екатеринбург, Евгения Вирачева
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