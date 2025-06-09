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Понедельник, 9 июня 2025, 12:06 мск

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Паслер назначил нового руководителя департамента информполитики

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер подписал указ о назначении директором департамента информационной политики Инну Аверкову. Она приступила к исполнению обязанностей 9 июня.

Аверкова с 2012 года работала начальником пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области. Позже выстраивала работу Центра управления регионом. С 2021 года она получила повышение в качестве заместителя министра региональной и информационной политики Оренбургской области. После того как Денис Паслер покинул Оренбуржье и возглавил Свердловскую область, Инна Аверкова также переехала на Средний Урал.

Фото: ДИП Свердловской области

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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