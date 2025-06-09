В Тюмени осудили двух подростков-диверсантов

В Тюмени вынесли приговор двум студентам Тюменского колледжа социальных и производственных технологий Даниилу Коркину и Максиму Юрчуку. Они признаны виновными по пунктам «а, б» ч. 2 ст. 281 УК РФ «Диверсия», по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ «Приготовление к диверсии», по п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ «Легализация».
Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, в ноябре 2023 года несовершеннолетние молодые люди переписывались в мессенджере Telegram с неизвестным, который предложил им за деньги совершить поджог релейных шкафов на участке Свердловской железной дороги в городе Тюмени, локомотива и электровоза.
Ущерб от диверсии превысил 2,3 млн рублей.
Юношам заплатили криптовалютой, которую они конвертировали в рубли.
Суд приговорил Максима Юрчука к 8 годам лишения свободы, Даниила Коркина – к 9 годам.
Тюмень, Елена Владимирова
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