В Екатеринбурге на Дне строителя выступит Дима Билан

В Екатеринбурге на Дне строителя в качестве хедлайнера выступит Дима Билан. Праздник пройдет в уральской столице 9 августа. Как и в прошлом году, День строителя будет проходить в Историческом сквере и на проспекте Ленина.

Организаторы праздника уже подготовили программу мероприятий. Гостей ждут развлекательные площадки, мастер-классы по профильным специальностям, большая выставка строительной техники, экспозиция специальной техники, приуроченная к 80-летию Победы, соревнования операторов спецтехники, шоу танцующих экскаваторов, обновленное мотошоу и розыгрыш подарков.

В течение дня на главной сцене выступят музыканты из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Перми. День строителя завершится традиционным салютом.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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