Школьники играли с зажигалками и подпалили чужой автомобиль

В Екатеринбурге два четвероклассника случайно устроили пожар на мусорной площадке и повредили чужой автомобиль. Родителям школьников пришлось возмещать ущерб.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, инцидент произошел в апреле 2024 года. Два 10-летних мальчика по пути в школу нашли возле мусорных контейнеров две зажигалки. Ребята решили проверить, рабочие ли они. У одного зажигалка оказалась неисправной, а второй смог поджечь лист бумаги. Когда пламя дошло до пальцев ребенка, он отбросил горящий клочок в мусорный бак и попал на старую ветошь. Тряпки загорелись. Пытаясь сбить огонь, дети схватили лежавшее там же старое одеяло, но еще больше раздули пожар. Испугавшись, мальчики побежали в школу, и признались классному руководителю в содеянном. Педагог посоветовала сообщить о происшествии родителям. Дети так и сделали.

Все могло закончиться выговором за шалость, но в пожаре пострадал автомобиль Skoda Yeti, который был припаркован рядом с мусорными баками. Владелица машины подала судебный иск о возмещении ущерба. Экспертиза показала, что в результате пожара у автомобиля оплавились передние блок-фары и противотуманные фары, бампер, декоративная решетка радиатора, пластиковые элементы зеркала заднего вида. По оценке специалистов, ущерб составил 575 200 рублей. Хозяйка автомобиля выиграла суд, и с родителей мальчика, чья зажигалка оказалась рабочей, были взысканы убытки в размере 287 600 рублей, расходы на оплаты услуг представителя – 25 тысяч рублей и госпошлину. Мама мальчика подала апелляцию в областной суд и просила отменить решение о взыскании. Однако апелляционная инстанция не нашла оснований для вмешательства в судебный акт.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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