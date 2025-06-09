Бывший помощник полпреда стал заместителем губернатора Ямала

Бывший помощник уральского полпреда президента Евгений Гурарий назначен заместителем губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.

Как сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО, Евгений Гурарий будет курировать аппарат губернатора ЯНАО, государственно-правовой департамент и департамент государственного заказа округа. Напомним, ранее Евгений Гурарий работал в органах власти Свердловской области, в частности, советником председателя правительства и заместителем руководителя администрации губернатора. Шесть лет занимал должность помощника полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе.

Гурарий – кандидат политических наук. Женат, воспитывает сына и дочь. Его супруга Анна Гурарий – председатель Екатеринбургской городской думы, переезжать на Ямал она, судя по всему, не планирует.

Екатеринбург, Салехард, Елена Владимирова

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