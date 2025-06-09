Команды УГМК выиграли два чемпионата – женский и мужской

Команды по настольному теннису УГМК завоевали победу на женском и мужском чемпионатах Федерации настольного тенниса России. Плей-офф прошел во Дворце спорта в Верхней Пышме с 4 по 8 июня.

Женская команда с Урала подтвердила статус лидера чемпионата и завершила сезон-2024/25 на первом месте, разгромив соперниц из архангельской «Родины-ФНТ АО» со счетом 3:1. С тем же счетом – 3:1 завершился матч и между мужской командой УГМК и «Факелом-Газпромом» из Оренбурга.

«У нас очень сильная женская команда, все девушки бойцы. Когда в коллективе Сунь Минян и Элизабет Абраамян – кажется, что невозможно проиграть, они очень надежные. А за парней я особенно рада. Я оценивала их шансы 30 на 70, а они сотворили настоящее чудо на глазах своих болельщиков», – прокомментировала главный тренер клуба настольного тенниса УГМК Татьяна Кутергина. Отметим, что бронзовые медали турнира выиграли теннисисты мужской команды «УГМК-Элем». Они в матче за третье место были сильнее «МГФСО-Москвы» со счетом 3:1.

Екатеринбург, Елена Сычева

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