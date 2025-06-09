20 лет спустя суд пересмотрит дело о смерти задержанного в отделении полиции

В Серове пересмотрят уголовное дело бывшего полицейского, которого в 2004 году признали виновным в превышении должностных полномочий и склонении к употреблению наркотика, повлекшем смерть задержанного.

Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, в сентябре 2001 года житель Серова Эдуард Смольянинов был задержан по подозрению в грабеже и доставлен в отдел полиции, откуда живым не вышел. Как установил суд, мужчина был избит, а затем сотрудники полиции напоили его спиртным и предложили наркотическое средство, чтобы добиться признания. Позже Смольянинова нашли в камере мертвым. Согласно экспертизе, смерть задержанного наступила от острого наркотического отравления.

Трое сотрудников полиции были привлечены к уголовной ответственности. Один из них – Александр Першин, на тот момент – старший следователь Серовского ГРУВД. В 2004 году Першин был осужден за превышение должностных полномочий и склонение к употреблению наркотика, повлекшее смерть задержанного. Его приговорили к 6 годам 1 месяцу колонии строгого режима.

Спустя 21 год заместитель прокурора Свердловской области в интересах осужденного Першина инициировал кассационное производство. Седьмой кассационный суд отменил приговор, а уголовное дело направили на новое рассмотрение в связи с новыми обстоятельствами. Спустя много лет по делу была проведена новая судебно-медицинская экспертиза, которая установила иную причину смерти задержанного.

Серов, Елена Владимирова

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