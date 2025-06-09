В Екатеринбурге проходит десятый фестиваль пианиста Дениса Мацуева (ФОТО)

В Екатеринбурге проходит юбилейный X музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет…». С 7 по 9 июня на сцене Свердловской филармонии можно было услышать фортепианные концерты Бетховена и Рахманинова, а в камерной программе – произведения Чайковского, Рахманинова и Шостаковича в исполнении пианиста-виртуоза Дениса Мацуева.

Сегодня он вместе с Уральским филармоническим оркестром под управлением дирижера Дмитрия Лисса исполняет Третий фортепианный концерт Сергея Рахманинова. «Новый День» успел запечатлеть моменты репетиции перед завершающим концертом.

«Символично, что в первый раз я исполнил Третий концерт Рахманинова в Екатеринбурге четверть века назад – сразу после моей победы на конкурсе Чайковского. Совершенно не верится в эти цифры», – рассказал пианист.

Вместе с Денисом Мацуевым сегодня выступают также российский виолончелист Александр Рамм и скрипачка Стефания Поспехина.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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