Отпускникам добавят норму провоза багажа на пути домой

Люди, которые планируют привезти из путешествий более тяжелый чемодан, чем в пути на отдых, смогут воспользоваться новыми тарифами с увеличенными нормами провоза багажа на авиарейсах при покупке билетов туда-обратно. Новый тариф появился у «Уральских авиалиний», он назывался «Эконом-Буст»: в нем на обратном рейсе будет действовать норма в 32 кг, а на рейсе вперед – обычная, 23 кг.

«Тариф доступен на регулярных рейсах при покупке билета по маршруту «туда-обратно», но недоступен на чартерных рейсах и рейсах с пересадками», – уточнили в пресс-службе авиакомпании.

Там также отметили, что этим предложением смогут воспользоваться путешественники, которые летают и по России, и за рубеж – в частности, в Турцию, ОАЭ и Китай.

Екатеринбург, Елена Сычева

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