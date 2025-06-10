На уральских дорогах запретили движение фур из-за жары

Из-за жаркой погоды на уральских трассах временно запретили передвижение грузовиков. Ограничения будут действовать с сегодняшнего дня и до субботы, 14 июня, включительно. Движение будет ограничено с 10:00 до 22:00 на федеральных автодорогах Свердловской, Тюменской, Курганской областей и ХМАО-Югры, сообщили в пресс-службе Уралупарвтодора.

«Будьте внимательны, соблюдайте дистанцию и скоростной режим! Уточнить актуальную информацию можно по телефону 8-800-200-63-06», – напомнили в пресс-службе.

Екатеринбург, Елена Сычева

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