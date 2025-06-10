Сельский участковый спас пенсионера, который упал дома и не мог позвать на помощь

Участковый уполномоченный из села Серебрянка Игорь Котыгин спас жизнь одиноко живущему пожилому человеку, который упал у себя дома и не смог подняться.

Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД Валерий Горелых, участковому позвонил сын пенсионера, живущий в другом населенном пункте. Он рассказал, что его 78-летний отец перестал отвечать на звонки, хотя раньше всегда был на связи. После нескольких безуспешных попыток дозвониться сын решил обратиться к участковому, обслуживающему данный участок.

Придя в дом пенсионера, капитан полиции Котыгин обнаружил пожилого мужчину лежащим на полу. Полицейский затопил печь, чтобы в доме стало теплее, аккуратно переложил мужчину на кровать, связался с его сыном и вызвал фельдшера. Как выяснилось позже, пенсионер упал и из-за слабости не смог ни встать, ни позвать на помощь.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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