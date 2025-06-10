Из Екатеринбурга в Северную Корею можно будет уехать на поезде

РЖД запускает прямые поезда в Северную Корею. Состав будет курсировать из Москвы в Пхеньян и обратно. Остановка будет и в Екатеринбурге. Точное расписание еще недоступно, однако известно, что между двумя столицами время в пути займет 8 суток, то есть из Екатеринбурга до Северной Кореи можно будет добраться примерно за неделю.

Поезда будут ходить дважды в месяц – 3 и 17 числа из Пхеньяна, 12 и 26 числа из Москвы. Стоимость билетов пока не называется, в продаже их еще нет.

Екатеринбург, Елена Сычева

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