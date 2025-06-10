«Давили на жалость». Мошенники выпрашивают деньги на спасение несуществующих животных

В Екатеринбурге активизировались мошенники, которые пытаются нажиться на сборах для лечения животных в приютах. С такой злоумышленницей столкнулась читательница «Нового Дня» Евгения.

«Я увидела в новостях историю о собаке Чуне, попавшей под газонокосилку. Растрогалась и отправила 2 тысячи рублей по реквизитам, которые были указаны в телеграм-канале фонда «Клякса». Там же оставила сообщение: спросила, сколько будет стоить лечение для Чуни. И после этого началось. Мне стала названивать в мессенджер незнакомая женщина, которая даже не представилась, но просила перечислить 27 тысяч рублей на операцию щенка. Слала фотографии раненой собаки, но совершенно другой. Давила на жалость. После моего вопроса – с каких пор благотворительные фонды сами звонят и выпрашивают деньги – удалила все сообщения. Как я поняла, эти мошенники увидели мой комментарий в группе настоящего благотворительного фонда и решили сыграть на чувствах», – рассказала Евгения.

Руководитель приюта «Клякса» Татьяна Ионина сообщила «Новому Дню», что на странице фонда есть предупреждение для жертвователей. Любая помощь пострадавшим животным принимается только по реквизитам, указанным в публикациях. «Мы никогда не просим денег в личных сообщениях. Будьте внимательны и осторожны», – предупредила она.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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