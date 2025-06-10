В 2023 году IT-структуры свердловского правительства атаковали 18 миллионов раз

С началом СВО резко возросло количество попыток злоумышленников атаковать цифровую инфраструктуру правительства Свердловской области. Пик такой активности пришелся на 2023 год.

Об этом заявил сегодня на заседании заксо министр цифрового развития и связи региона Михаил Пономарьков. По его словам, в 2023 году зафиксировано почти 18 миллионов хакерских атак на областные власти. «Практически 24/7 злоумышленники либо пытаются проникнуть в нашу инфраструктуру, либо украсть информацию, нанести какой-то вред», – рассказал министр.

Михаил Пономарьков добавил, что злоумышленники не стоят на месте. Они используют системы ИИ, которые сами ищут уязвимости в цифровой инфраструктуре. В ответ региональное минцифры запустило собственный проект по внедрению системы ИИ для обеспечения информационной безопасности. Она отслеживает, что происходит в информационных структурах в текущий момент, является ли какая-то активность попыткой злоумышленников атаковать. Если да, ИИ заблокирует ее и просигнализирует специалистам об опасности.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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