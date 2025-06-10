За 9 лет на Урале построили 7 новых убежищ

Начиная с 2016 года в Свердловской области было построено семь новых защитных сооружений гражданской обороны, в том числе шесть – вместо старых, уже снятых с учета.

Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевских со ссылкой на ГУ МЧС региона.

«В наследство от СССР нашей стране досталась сеть бомбоубежищ. С годами их ряды редели. За какими-то не следили, и они разрушались. В других случаях здания перестраивали, сносили, и вместе с ними исчезали объекты гражданской обороны», – прокомментировал депутат.

Ранее врио замначальника ГУ МЧС России по Свердловской области майор Евгений Галиев сообщил «Новому Дню», что в регионе расположено более 3 тысяч убежищ.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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