За 9 лет на Урале построили 7 новых убежищ

Начиная с 2016 года в Свердловской области было построено семь новых защитных сооружений гражданской обороны, в том числе шесть – вместо старых, уже снятых с учета.
Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевских со ссылкой на ГУ МЧС региона.
«В наследство от СССР нашей стране досталась сеть бомбоубежищ. С годами их ряды редели. За какими-то не следили, и они разрушались. В других случаях здания перестраивали, сносили, и вместе с ними исчезали объекты гражданской обороны», – прокомментировал депутат.
Ранее врио замначальника ГУ МЧС России по Свердловской области майор Евгений Галиев сообщил «Новому Дню», что в регионе расположено более 3 тысяч убежищ.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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