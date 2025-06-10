«В ближайший месяц будет непросто». На Урале спрогнозировали обострение пожароопасной обстановки в лесах

Службы лесоохраны в уральских регионах приведут в боевую готовность из-за надвигающегося грозового фронта. По прогнозам специалистов, обострение пожароопасной ситуации ожидается в самом центре УрФО – то есть в южной, восточной и центральной частях Свердловской области. В этот участок также попадают южная часть ХМАО и запад Тюменской области.

«Грозовые штормы стали основной причиной возникновения лесных пожаров. Сложность заключается в том, что грозы будут идти в отдаленных труднодоступных районах на севере, до которых трудно добраться технике. Поэтому лесоохрана дает неблагоприятный прогноз на июнь», – сообщил на пресс-конференции врио начальника департамента лесного хозяйства по УрФО Сергей Куплевацкий.

По его словам, до 40% лесных пожаров возникает из-за природного фактора – грозовых молний. В 30% случаев огонь перекидывается на лес с земель сельскохозяйственного назначения, а еще 29% природных пожаров происходит по вине людей. При этом два года назад ситуация была иной – в 2023 году пожары чаще возникали из-за неосторожного обращения с огнем. Сергей Куплевацкий отметил, что постоянное патрулирование лесов и повышение штрафов сделали уральцев более сознательными по отношению к природе.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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