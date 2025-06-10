В Екатеринбурге прошёл благотворительный забег Ural Legal Run-2025

Региональный этап благотворительного забега юристов Legal Run-2025 вновь прошёл в Екатеринбурге. Мероприятие проходило в Центральном парке Культуры и Отдыха им. В.В.Маяковского.

Региональный забег – часть большого проекта, который объединяет юристов всего мира. Продемонстрировать, как важен спорт и здоровый образ жизни и помочь детям – для этого мероприятие проводится с 2014 года.

«Ural Legal Run» стал доброй совместной традицией сообщества юристов, многих неравнодушных людей из других сфер и Фонда. С 2016 года в ходе забега Legal Run для 26 подопечных Фонда «Дети России» собрано более 2 000 000 рублей. Праздник спорта неизменно дарит участникам отличное настроение, помогает оставаться в хорошей физической форме и даёт детям новые возможности для самых главных побед в жизни.

«Спасибо нашим друзьям, организаторам и участникам Ural Legal Run за верность здоровому образу жизни и добрым делам, за то, что сделали помощь нашим подопечным ежегодной, – отметила Юлия Нутенко, директор фонда. – Признательны участникам, которые меняют строгие деловые костюмы на спортивные. С улыбкой, азартом, огромным зарядом позитива проходят дистанции. Ваш добрый посыл отзывается теплом и в сердцах детей и их родных!».

В ходе «Ural Legal Run» собрано 712 000 рублей. Средства направлены шести подопечным Благотворительного фонда «Дети России».

В региональном забеге приняли участие порядка 500 спортсменов, которые представляли 20 компаний, а также профильные вузы.

Екатеринбург, Елена Васильев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube