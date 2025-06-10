Нарушителей противопожарного режима оштрафовали на 785 тысяч рублей

В Свердловской области зарегистрировано 95 нарушений противопожарного режима в лесах. Нарушителей оштрафовали на общую сумму 785 тысяч рублей, сообщил на пресс-конференции министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

«В этом году в регионе зафиксировано 42 ландшафтных пожара, из них 40 – на территории лесов. Крупных возгораний у нас не было. Весной помогла дождливая погода. И культура людей, как я считаю, стала выше. Во время патрулирований мы не видим разведенных костров. Но стоит помнить, что пожароопасная ситуация – хрупкая история. Три-четыре дня жаркой погоды и усиление ветра до 30 м/с могут все перевернуть и осложнить обстановку», – отметил министр.

Врио начальника департамента лесного хозяйства по УрФО Сергей Куплевацкий сообщил, что во всех регионах Уральского округа проведено уже более 20 тысяч патрулирований лесов. Во время рейдов было выявлено свыше 200 нарушений правил пожарной безопасности. Возбуждено более 50 административных дел, которые окончились штрафами. Чиновник напомнил, что в случае возникновения лесного пожара нарушитель не только платит штраф, но и возмещает нанесенный ущерб природе и расходы на тушение возгорания.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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