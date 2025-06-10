российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 10 июня 2025, 13:50 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

В Нижнем Тагиле водитель «Лексуса» насмерть сбил байкера (ФОТО, ВИДЕО)

Фото: Свердловская госавтоинспеция

Сегодня в 09:20 утра на Черноисточинском шоссе в Нижнем Тагиле погиб 30-летний мотоциклист.

«Лексус» сбил байкера насмерть

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, 56-летний водитель автомобиля Lexus RX 350 разворачивался с крайней правой полосы и не заметил байкера на мотоцикле Honda, который двигался слева, попутно движению.

Мотоциклист получил смертельные травмы и скончался на месте до приезда бригады медиков.

Водитель Lexus был трезв. Он пояснил, что перед совершением разворота посмотрел в зеркала, но мотоциклиста не заметил, так как тот ехал очень быстро. Известно, что мужчина является местным жителем с 35-летним стажем вождения. По факту происшествия проводится расследование.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Видео, Урал, Видеорепортаж, Россия, Скандалы и происшествия,