На Урале уже стали известны имена более ста 100-балльников

В Свердловской области стали известны первые 103 стобалльника по итогам госэкзаменов среди выпускников школ. Ребята получили максимальный балл по химии, литературе, истории и математике. Ещё 914 школьников получили по профильной математике от 81 балла и выше. Результаты по русскому языку объявят уже 17 июня, сообщили в ДИП Свердловской области.

Максимальный балл по профильной математике среди уральских школьников получили семь человек.

Среди школ, чьи выпускники показали лучшие результаты, выделяются учебные заведения Екатеринбурга. В гимназии № 9 по сто баллов получили 12 учеников, а в СУНЦе УрФУ – девять. Также заслуженную сотню получили школьники из Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Первоуральска, Асбеста, Новоуральского городского округа, Сухого Лога, Краснотурьинска, Невьянска, Нижней Салды и других территорий.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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