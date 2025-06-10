Уральским врачам раздали «медицинский Оскар»

Сегодня в Екатеринбурге прошло вручение престижной премии «Медицинский Олимп». Заветную статуэтку медицинского «Оскара» получили 57 врачей в семи номинациях. Вручение профессиональной награды ежегодно проходит в канун празднования Дня медицинского работника при поддержке Фонда святой Екатерины.

Торжественную церемонию «Медицинский Олимп» открыл глава Свердловской области Денис Паслер. Он отметил, что профессия медицинского работника – особенная, как и люди, которые выполняют эту работу. «Конечно же, вопрос здравоохранения – сегодня один из важнейших как в стране, так и в Свердловской области. Все задатки для того, чтобы быть лучшими в России, у нас с вами есть. И, в первую очередь, это замечательные профессионалы-врачи, в том числе ветераны отрасли, которые помогали и помогают пациентам сейчас, а также передают свои навыки молодёжи», – отметил в своём выступлении Денис Паслер.

«Мы, медицинские работники, ежедневно сталкиваемся с вызовами, которые требуют максимальной самоотдачи и профессионализма, постоянного развития компетенций и получения новых навыков. Вклад каждого врача, медицинской сестры, фельдшера, лаборанта и других сотрудников различных служб в сохранение жизней детей и взрослых неоценим. От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и благодарных глаз пациентов, ради которых мы с вами трудимся», – сказала заместитель губернатора Свердловской области, министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

В этом году награды отправились в 15 крупных областных медцентров и районных больниц региона. В номинации «Служу Отечеству» были отмечены сотрудники военного госпиталя №354, Уральского государственного медицинского университета и Сухоложской больницы. Врачи госпиталя ветеранов войн, Свердловской областной клинической больница №1 и военного госпиталя №354 взяли победу в категории «Врачи Победе». В номинации «Технология года» победа досталось врачам двух главных медицинских центров региона – Областной детской клинической больницы и Свердловской областной клинической больницы №1.

Особенным моментом церемонии стало чествование сразу пяти медицинских учреждений, врачи которых боролись за жизни 15 человек, пострадавших после обрушения многоквартирного дома в Нижнем Тагиле. Там, напомним, взорвался газ.

В номинации «Спасание года» отмечены: Станция скорой медицинской помощи г. Нижний Тагил, Территориальный центр медицины катастроф, клиническая больница №23 г. Екатеринбург, детская больница №9 и Свердловская областная клиническая больница №1.

В числе гостей и участников премии «Медицинский Олимп» были экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель, меценат и руководитель группы компаний «Сима-ленд» Андрей Симановский и директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев, спикер заксо Людмила Бабушкина и др.

Екатеринбург, Елена Васильева

Сегодня в Екатеринбурге награждали лучших врачей Гости премии Сказать свое спасибо врачам пришел и врио губернатора Свердловской области Денис Паслер

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