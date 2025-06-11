В Ревде женщина на иномарке сбила двух девочек на мощном электросамокате

Девочки 11 и 12 лет пострадали в ДТП, катаясь на электросамокате в Ревде – их сбила женщина на автомобиле «Мазда».

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, ЧП случилось накануне на улице Цветников у дома № 40. Девочки ехали вдвоем на личном самокате с мотором мощностью 350 Вт, принадлежащем семье одной из них. Женщина на «Мазде» столкнулась с ними, когда выезжала из двора – они неожиданно появились на тротуаре. Девочек отвезли в больницу с травмами.

Женщину-водителя привлекли к ответственности по ст.12.18 КоАП РФ за невыполнение требований ПДД РФ уступить дорогу.

В отношении мамы девочки – хозяйки самоката составлен протокол по ч.3 ст.12.7 КоАП РФ за передачу права управления лицу, заведомо не имеющему такого права.

Напомним, электросамокат с мотором мощностью 350 Вт приравнивается к мопеду и для управления им необходимо иметь соответствующее водительское удостоверение. Детям кататься на таких транспортных средствах нельзя.

Ревда, Елена Владимирова

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