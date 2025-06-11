К концу недели жара на Урале отступит

Аномальная жара в Свердловской области закончится уже послезавтра.

Как сообщает Уральский Гидрометцентр, 12 июня по области пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 °C, днем +27…+32°.

13 июня также ожидаются дожди и грозы, после которых температура воздуха немного понизится – на севере и в горных районах будет +21…+26°, в Екатеринбурге +26 °C.

В субботу, 14 июня, ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью +11…+16°, днем +21…+26°.

В воскресенье, 15 июня, будет преимущественно без осадков, ночью +11…+16°, днем +23…+28 °C.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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