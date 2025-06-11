С начала года на уральских дорогах погибли более 100 человек

С начала года в Свердловской области зарегистрировано 19 022 ДТП, в которых погибли 110 человек, включая пятерых детей. Еще 1160 человек получили травмы, в том числе 186 детей.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, большинство аварий происходит по вине водителей, нарушающих скоростной режим и правила проезда перекрестков. Серьезную проблему представляют пьяные или не имеющие прав водители – таких фактов зафиксировано уже более 700.

В предстоящие длинные выходные в Свердловской области пройдет новый этап спецмероприятия «Безопасная дорога».

Инспекторы ДПС усилят контроль за грубыми нарушениями, такими как вождение в нетрезвом виде, управление автомобилем без прав, нарушения правил проезда пешеходных пешеходов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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