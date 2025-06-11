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Среда, 11 июня 2025, 12:05 мск

Новости Екатеринбург

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Названо любимое мороженое россиян

Фото: FreePik

Жители России больше всего любят обычное сливочное мороженое, свидетельствуют результаты опроса НАФИ, за этот вариант проголосовали 33% респондетов. На второй строчке с небольшим отрывом идет шоколадное – его любят 31% опрошенных россиян. На третьем месте по популярности ванильное с 11% голосов.

Интересно, что 3% респондентов сказали, что вообще не любят мороженое. Среди других вариантов ответов о вкусах: 8% признались, что больше всего любят фруктовое, а 7% – ягодное.

Екатеринбург, Елена Сычева

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