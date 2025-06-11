На Урале алиментщицу отправили за решетку

В Екатеринбурге мать, которая не платила алименты своему 15-летнему сыну, получила реальный срок. Как сообщает пресс-служба регионального управления судебных приставов, 41-летняя женщина проведет 5 месяцев в колонии общего режима за неисполнение решения суда. Ранее инстанция постановила взыскать с нее более 1 млн рублей – столько своему ребенку задолжала горе-мать.

«Суд пришел к выводу, что исправление матери (проходившей лечение также в наркологической больнице) без изоляции от общества невозможно. В связи с чем приговорил ее к 5 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Женщина взята под стражу в зале суда», – сообщили в пресс-службе УФССП России по региону.

Мальчик сейчас находится в Центре социальной помощи семье и детям.

Екатеринбург, Елена Сычева

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