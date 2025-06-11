На Сортировке оборудуют площадку для выгула собак

В Железнодорожном районе осенью появится новая площадка для выгула собак. Ее оборудуют недалеко от парка «Таганская слобода» возле дома № 24 на улице Технической.

Согласно проекту, на площади 2 тысячи квадратных метров построят огороженную площадку для животных с трамплинами, барьерами, «змейками» и другими снарядами. Хозяева животных смогут отдохнуть на скамейках. Вырубка деревьев в этом месте не планируется.

«Ранее на предполагаемом месте для площадки находилась незаконная автостоянка со складом холодильников, на которую неоднократно поступали жалобы от жителей расположенных поблизости домов. После множества предупреждений о незаконности размещения специалисты отдела по потребительскому рынку администрации района разместили предписания с требованием убрать нестационарные торговые объекты, находящиеся в границах данной территории. Их владельцы уже начали демонтаж», – отметили в пресс-службе мэрии.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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