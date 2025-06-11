С уральского пенсионера списывают долги двойника из Псковской области

С пенсионера из Екатеринбурга уже несколько лет списывают коммунальные долги за квартиру в Пскове. При этом уралец никогда там не был и недвижимости в этом регионе не имеет.

После первого списания денег с его счета мужчина обратился в ФССП. Там выяснилось, что в Пскове у него живет полный тезка. Деньги пенсионеру вернули и пообещали больше не тревожить.

Но история на этом не кончилась. Как рассказал депутат Госдумы Максим Иванов, с 2023 года псковичи «продолжили атаковать кошелек уральца, списывая деньги за коммуналку в далекой и незнакомой квартире».

Пенсионер снова обратился к судебным приставам, но они развели руками и сообщили, что его паспортные данные указаны в решении суда, поэтому ничего сделать нельзя.

По версии Максима Иванова, абсурдная ситуация возникла из-за того, что псковский Водоканал в документах перепутал персональные данные екатеринбуржца и псковича, хотя и непонятно, откуда у псковских коммунальщиков вообще взялись персональные данные уральца. Депутат направил запрос в надзорные органы регионального уровня, чтобы защитить права земляка.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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