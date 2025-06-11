Аферистку будут судить за нападения на стариков

В Екатеринбурге полицейские расследуют несколько эпизодов нападения на стариков – в них обвиняется аферистка, которая уже сидела за преступления в отношении пенсионеров. В 2019 году жительница Красноуфимска орудовала в уральской столице. Вместе с подельником она ходила по квартирам, представляясь сотрудницей Пенсионного фонда, и обманом или угрозами заставляла пожилых людей отдавать деньги. Один из таких случаев произошел с 85-летним мужчиной, который увидел, что его пытаются ограбить, попытался защититься, но злоумышленница распылила на него газ из баллончика, а ее подельник спустил старика с лестницы. За это преступление женщину осудили на 6 с половиной лет колонии. Однако новые подробности о ее преступлениях появились уже после освобождения.

В ноябре 2019-го вместе с подельницей аферистка напала на 90-летнюю пенсионерку у нее дома, связала старушку и похитила 15 тысяч рублей. Месяцем позднее с другой мошенницей преступница проникла в квартиру четы пенсионеров обманом, попыталась украсть у них деньги, а когда была поймана за руку, снова применила газовый баллончик. Ущерб стариков тогда составил 600 тысяч. Наконец, в марте 2020-го она выкрала у 93-летнего мужчины 160 тысяч «похоронных».

«Обвиняемая некоторое время скрывалась от следствия, но была задержана на территории Челябинской области. Одна из ее подельниц уже осуждена, вторая находится в розыске. В отношении аферистки возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 2 ст. 161 и ч. 3 ст. 158 УК РФ «Грабеж» и «Кража в крупном размере». В настоящее время она арестована. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Верх-Исетский суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу», – сообщили в пресс-службе полиции города.

Екатеринбург, Елена Сычева

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