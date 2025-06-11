Продавец клубники стрелял по воробьям, а попал в оператора, снимавшего хоккейный матч

В Екатеринбурге из-за стрельбы был остановлен матч по хоккею на траве на стадионе «Динамо». Неизвестный, предположительно, владелец ларька, в котором продают клубнику, решил пострелять по воробьям из пневматического пистолета, но промахнулся – и попал в оператора, сидевшего на выше и снимавшего игру. Мужчина чудом не пострадал.

Сейчас матч возобновлен. Стрелявшего ищут правоохранительные органы.

Екатеринбург, Елена Сычева

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