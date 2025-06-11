Бесплатные музеи, ретро-концерт и посиделки у самовара. Где можно интересно провести День России

В Екатеринбурге подготовили обширную программу празднования Дня России, который в этом году подарит целых четыре выходных дня. Рассказываем, как в городе отметят 12 июня.

Официальная часть

В 11:00 на площадке у здания областного правительства состоится церемония вручения российских флагов общественным организациям. Церемония начнется с торжественного построения участников патриотических объединений, казачьих обществ, и национально-культурных автономий Свердловской области. В 11:25 у памятника Борису Ельцину состоится церемония возложения цветов.

«Хором славим Россию»

Традиционная акция состоится в 12:00 в Историческом сквере. Сводный хор из полутора тысяч человек под аккомпанемент духового оркестра Свердловской филармонии исполнит известные патриотические песни. К хору может присоединиться любой желающий. Зрителям выдадут буклеты с текстами песен, а также слова будут транслироваться на мультимедийном экране. В 13:30 на Плотинке со стороны колледжа Ползунова пройдет кулинарная акция «Русская каша – матушка наша!»

Фестиваль блогеров и ретро-концерт

В парке Маяковского запланировали большую праздничную программу. В 13:00 в фан-зоне начнется молодежный фестиваль «Блогеры России». Гостей ждут выступления Andro, Дилары и дуэта Nansi & Sidorov. В специальном лектории можно будет пообщаться с Аней Pokrov, Германом Гласом и Пашей Дворецким.

В 14:00 на главной сцене парка стартует общегородской выпускной учащихся детских школ искусств «АртПоколение».

В 16:30 там же начнется ретро-концерт мастеров искусств «Говорит Урал!». Он погрузит зрителей в атмосферу 1940-х годов. Джазовый оркестр Ильи Коптева и артисты екатеринбургских театров оживят истории о Марке Бернесе, Лидии Руслановой и других легендах, нашедших приют в Свердловске военных лет.

В 18:00 на главной сцене начнется концерт «Мы – россияне!». В нем примут участие московский квартет «Девчата», уральские коллективы «Аюшка» и «Изумруд».

В 19:00 в Летнем театре состоится спектакль-концерт «Салют, Победа!». Капелла мальчиков, оркестр народных инструментов и артисты Театра мюзикла расскажут историю возвращения героев домой с войны через музыку и театральные зарисовки.

Фестиваль фольклора

Уральский центр народного искусства также представит программу на целый день. С 12:00 до 20:00 здесь пройдет фестиваль «У самовара». Гости увидят музыкально-литературную программу по произведениям Александра Пушкина, кукольное представление по русским сказкам «Солнечный отпуск», концерты фольклорных ансамблей. Желающие смогут принять участие в мастер-классах по росписи на деревянных формах русских инструментов и созданию украшений из бересты, а также разучить русские народные танцы.

Бесплатный вход в музеи

Екатеринбург присоединится к всероссийской акции «День открытых дверей». 12 июня вход будет бесплатным в семи городских музеях:

– мультимедийный парк «Россия – моя история. Свердловская область» (Народной Воли, 49);

– музей природы Урала (Горького, 4);

– музей истории и археологии Урала (Ленина, 69/10);

– Свердловский областной краеведческий музей (Малышева, 46);

– музей истории Екатеринбурга (Карла Либкнехта, 26);

– креативный кластер «Л52» (Ленина, 52);

– Водонапорная башня (Горького, 4).

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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