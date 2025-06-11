Леонида Волкова* заочно приговорили к 18 годам колонии

Бывший депутат Екатеринбургской гордумы, бывший глава ФБК** (организация признана экстремистской, иноагентом и запрещена в России) иноагент Леонид Волков осужден заочно. Суд заочно приговорил его к 18 годам лишения свободы за экстремизм, фейки об армии и другие преступления, сообщают РИА «Новости».

Напомним, Леонид Волков* родился в 1980 году в Свердловске, закончил Уральский государственный университет. В 2009 году был избран депутатом гордумы Екатеринбурга. Позже примкнул к несистемной оппозиции, возглавил ФБК**. В июне 2021 года Московский городской суд признал экстремистскими некоммерческие организации Фонд борьбы с коррупцией** и Фонд защиты прав граждан**. В 2022 году Леонид Волков* объявлен иноагентом и экстремистом, живет за границей.

* признан иноагентом и экстремистом

** организация признана экстремистской, иноагентом и запрещена в России

Екатеринбург, Елена Владимирова

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