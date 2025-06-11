Фестиваль, джаз-батл и музыкальное шествие: в Академическом завершилась творческая смена для детей

В первые дни июня в музыкальной школе в Академе открылась летняя творческая смена для детей. Проект «Джазики» объединил учеников Детской школы искусств №6 – ребят от 7 до 10 лет. Они осваивали азы джазового вокала, ритмики и импровизации, работали с лучшими джазовыми музыкантами Екатеринбурга и музицировали вместе с ними. Программа смены включала занятия в школе, открытые мастер-классы и выступления в городских пространствах.

«Мы видели, как дети открываются, начинают по-другому слышать музыку, по-другому чувствовать себя в коллективе. Это – настоящее творческое взросление», – рассказала Евгения Серебренникова, директор ДШИ №6 имени К.Е. Архипова. Особенным моментом стало музыкальное шествие с коллективом «Диксиленд», прошедшее по улицам Академического, и мастер-класс на африканских барабанах в Преображенском парке от перкуссиониста Виктора Оськова.

Финальный день смены превратился в настоящий праздник: на сцене дети исполняли вокальные и инструментальные номера, танцевали, делились своими первыми успехами и завершили фестиваль общей финальной песней. Всё это стало возможным благодаря партнёрству с АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»), которое не только поддержало проект, но и в 2023 году передало городу здание новой музыкальной школы с современным оборудованием.

«Проект «Джазики» вписывается в идеологию, на которой строится Академический как будущий наукоград. Мы уверены, что образование – это не только школьная программа, но и культурное, творческое развитие, особенно в детстве. Именно через такие инициативы у детей формируются гибкие навыки, креативное мышление и эмоциональный интеллект – качества необходимые настоящим академикам», – подчеркнул Сергей Ланцов, генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое».

Екатеринбург, Таисья Исупова

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