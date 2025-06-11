В Екатеринбург прибыли пять новых автобусов

В Екатеринбург прибыли первые пять автобусов-«гармошек» марки Volgabus 6271G2 «СитиРитм-18 DLF», закупленных в рамках транспортной реформы.

Каждый автобус вмещает до 184 пассажиров, в них есть кондиционеры и обогреватели, кнопка для вызова водителя и аппарель для колясок, табло с остановками, температурой и временем.

Как рассказал в телеграм-канале глава Екатеринбурга Алексей Орлов, добирались автобусы своим ходом из города Волжский, где были изготовлены. «Ожидаем поставку ещё 10 таких машин. Автобусы особо большого класса планируем направить на самые загруженные маршруты – № 49 и 51. Уже в августе горожане смогут оценить комфорт нового транспорта», – сообщил мэр.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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