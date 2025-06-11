Мэрия опровергает нехватку мест в школах Краснолесья и Академического района

Жители Краснолесья столкнулись с нехваткой мест в школах микрорайона, заявили представители общественного объединения «Хорошее дело». По их информации, родители первоклассников получили отказ в школах № 123, 133 и 181.

«Ситуация действительно критическая. Получили информацию от администрации МАОУ СОШ № 181 о том, что из-за нехватки кабинетов и педагогов часть классов будет расформирована, дети будут распределены по другим классам. Ресурсов для организации работы школы в три смены нет. В новом учебном году в школе будет обучаться 104 класса, что составляет примерно 3280 учащихся. Из этого числа на старший корпус приходится 1682 учащихся при вместимости 800!» – сообщает телеграм-канал активистов.

Однако в городской администрации опровергли эту информацию. «В Академическом районе функционирует 9 общеобразовательных организаций, в которых открыто 2572 места для будущих первоклассников. По состоянию на 11 июня свободные места есть в трех школах: № 19 – 51 место, № 25 – 12 мест, № 181 – 18 мест», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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