МЧС: в выходные уральцев ждут ливни, грозы и град

ГУ МЧС Свердловской области предупреждает, что 12 и 13 июня в регионе ожидаются ветер с порывами до 25 м/с, ливни, грозы, град.
Спасатели напоминают правила безопасности.
Нельзя прятаться около стен домов, остановок общественного транспорта, рекламных щитов и деревьев.
Если гроза застает на открытой местности, надо присесть в низине, овраге или другом естественном углублении.
Стоит избегать возвышенностей, высоких деревьев, металлических конструкций, по возможности воздержаться от поездок.
Телефон единой службы спасения – 112.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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