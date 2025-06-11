МЧС: в выходные уральцев ждут ливни, грозы и град

ГУ МЧС Свердловской области предупреждает, что 12 и 13 июня в регионе ожидаются ветер с порывами до 25 м/с, ливни, грозы, град.

Спасатели напоминают правила безопасности.

Нельзя прятаться около стен домов, остановок общественного транспорта, рекламных щитов и деревьев.

Если гроза застает на открытой местности, надо присесть в низине, овраге или другом естественном углублении.

Стоит избегать возвышенностей, высоких деревьев, металлических конструкций, по возможности воздержаться от поездок.

Телефон единой службы спасения – 112.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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