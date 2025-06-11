В Екатеринбурге прошел спецпоказ фильма о святителе и хирурге Луке Крымском

Сегодня в кинотеатре ТЦ «Пассаж» прошел специальный показ документального фильма о жизненном пути святителя Луки Крымского, приуроченный ко дню его памяти. Посмотреть картину ««Врач от Бога. Святитель Лука Крымский» пришли десятки зрителей, среди которых были приглашенные врачи, медицинские работники и сестры милосердия.

В киноленте раскрыта полная биография святителя: места его служения, истории исцеления, а также жизнь в ссылке, где Лука Крымский провел около 20 лет. Хирург и архиепископ оставил свой след почти в сорока городах.

«Этот фильм о великом человеке, который незаслуженно был забыт советской властью. В сложные годы революции, когда уничтожали храмы, он решил стать священником. Он был одновременно и хирургом, и епископом. 20 лет его гоняли по ссылкам, потом наградили Сталинской премией первой степени, разрешили вроде как работать, помогать раненным. Тем не менее он никогда не преставал служить. Наша задача была – рассказать, как прошел его жизненный путь, как он бывал, работал, трудился более чем в 40 городах. Мы снимали весь прошлый год, и когда задумывали, как лучше снять, решили проехать по основным местам, где жил и трудился Лука Крымский. Память о его добрых делах живет во всех четырнадцати городах, которые мы посетили: Туруханске, Енисейске, Большой Мурте, Красноярске, Чите, Архангельске, Тамбове, Симферополе, Ташкенте. Во время поездок мы нашли артефакты и вещи, к которым прикасался этот великий человек, и благодаря этому у нас сложилось видение жизненного пути святителя. Кроме того, во время съемок фильма произошло десять чудес, включая исцеление больного с диагнозом рак четвертой степени. Один зритель сказал после просмотра: «Лука словно взял меня за руку и провёл по своей жизни» – именно этого мы и хотели добиться своим фильмом», – подчеркнул автор идеи фильма и экс-уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов.

«Я надеюсь, что в России найдется свой православный Мэл Гибсон, который снимет фильмы про великомученицу Екатерину, покровительницу нашего города, про великомученика Георгия, про святого пантелеймона, потому что их житие – это уже готовый сценарий. Мы же учимся друг у друга, строим отношения с родителями, детьми, друзьями и с Богом тоже. И нам нужен пример, как с Богом построить отношения, чтобы они были богоугодны», – поделился протоиерей Евгений Попиченко.

Фильм снят при поддержке Фонда святой Екатерины.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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