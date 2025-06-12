Пироман вспомнил детство и поджег тополиный пух: сгорело 8 автомобилей (ФОТО)

29-летний житель Екатеринбурга, работник пункта металлоприемки, спалил восемь автомобилей, когда вспомнил детство и решил поджечь тополиный пух.

Как сообщили в пресс-группе УМВД Екатеринбурга, инцидент произошел вечером 10 июня на парковке в районе улице Кондратьева. Мужчина признался, что в течение дня употреблял спиртное, и в какой-то момент у него возникло желание поджечь тополиный пух. То, что он находится вблизи плотно запаркованного автотранспорта, гражданина не смутило.

В результате огонь моментально распространился по территории парковки, перекинулся на хозяйственные постройки, растущий рядом тополь, а также на автомобили. Спасти машины не удалось, пироман задержан.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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