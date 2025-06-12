Вчерашний день в Екатеринбурге стал самым жарким за 145 лет

11 июня в Свердловской области был побит очередной температурный рекорд.

Дневной максимум в Екатеринбурге составил +31,2 С, в области (Тавда) +33,2 С. Среднесуточная температура составила +26,5 (+10,3 к норме). По сообщению телеграм-канала «Погода в Екатеринбурге», это был самый теплый день 11 июня (по крайней мере, за последние 145 лет).

Ряд метеостанций по северу и западу Свердловской области отметил грозы. Максимальное количество осадков за день выпало в Висиме и Нижнем Тагиле.

Сегодня днем в регионе воздух прогреется до +28...+33, на западе области до +25…+27.

В Екатеринбурге ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь, вероятность грозы – 65%, ветер южный, юго-восточный, 2-7 м/с, температура воздуха днем +27...+29 С.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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