Вчерашний день в Екатеринбурге стал самым жарким за 145 лет

11 июня в Свердловской области был побит очередной температурный рекорд.
Дневной максимум в Екатеринбурге составил +31,2 С, в области (Тавда) +33,2 С. Среднесуточная температура составила +26,5 (+10,3 к норме). По сообщению телеграм-канала «Погода в Екатеринбурге», это был самый теплый день 11 июня (по крайней мере, за последние 145 лет).
Ряд метеостанций по северу и западу Свердловской области отметил грозы. Максимальное количество осадков за день выпало в Висиме и Нижнем Тагиле.
Сегодня днем в регионе воздух прогреется до +28...+33, на западе области до +25…+27.
В Екатеринбурге ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь, вероятность грозы – 65%, ветер южный, юго-восточный, 2-7 м/с, температура воздуха днем +27...+29 С.
Екатеринбург, Елена Владимирова
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»